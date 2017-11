George Clooney zekranizuje "Paragraf 22"

Getty Images © Kevin Winter



Po niemal dwóch dekadach George Clooney powraca na mały ekran. Gwiazdor będzie współreżyserem i odtwórcą jednej z ról w miniserialuTo ekranizacja kultowej powieści wojennej Josepha Hellera "Paragraf 22". Autorami scenariusza są Luke Davies David Michôd . Stanowisko drugiego reżysera zajmie stały współpracownik Clooneya Grant Heslov . Realizację sfinansują Paramount Television i Anonymous Content.Pilot Yossarian jest przekonany, że wszyscy dybią na jego życie – zarówno Niemcy, jak i dowódcy jego jednostki, zmuszający go do udziału w coraz większej liczbie misji bojowych. Udaje wariata, by wykpić się od dalszych lotów. Tymczasem otaczają go sami wariaci. Major który przyjmuje podwładnych tylko wtedy, gdy go nie ma; porucznik Scheisskopf, którego działalność ogranicza się do urządzania defilad; porucznik Milo Minderbinder, który traktuje wojnę jako sposób na zbicie majątku i bombarduje własne pozycje, bo dogadał się z nieprzyjacielem. Oficjalnie w amerykańskim wojsku nie ma miejsca dla wariatów; choroba psychiczna stanowi wystarczający powód, by zostać natychmiast odesłanym do domu. Przepisy są w tym względzie bardzo wyraźne. Jest jednak mały kruczek: osławiony Paragraf 22 (nota wydawcy). Clooney , którego filmografię zamyka tegoroczny, wcieli się w postać pułkownika Cathcarta.