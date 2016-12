George Michael nie żyje

Getty Images © Pascal Le Segretain



W Boże Narodzenie w wieku 53 lat odszedł George Michael , legenda muzyki pop. Przyczyną zgonu był zawał serca.Naprawdę nazywał się Georgios Kyriacos Panayiotou. Urodził się 25 czerwca 1963 roku w Londynie. Michael od małego przejawiał olbrzymi talent muzyczny. Mając zaledwie 7 lat, potrafił wykonywać na skrzypcach ludowe melodie greckie. Z poznanym w szkole średniej Andrew Ridgeleyem założył zespół Wham!, który w latach 80. sprzedał ponad 25 milionów egzemplarzy płyt. Ich największe przeboje to "Wake Me Up Before You Go-Go", "Everything She Wants", "Freedom" oraz bożonarodzeniowy szlagier "Last Christmas".Jeszcze przed rozpadem zespołu Michael rozpoczął będącą pasmem sukcesów solową karierę. Pierwszym singlem, który wypuścił w pojedynkę był megahit "Careless Whisperer". Utwór dotarł na pierwszego miejsca listy przebojów w 25 krajach. Inne solowe utwory, które okazały się gigantycznymi przebojami, to “Faith” “Father Figure” oraz “One More Try”. W sumie piosenkarz sprzedał ponad 100 milionów płyt.Gwiazdor był bohaterem nakręconego w 2005 roku dokumentuMogliśmy go również zobaczyć w niewielkich rolach w takich serialach jakoraz