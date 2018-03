Gilliam o #metoo: Są pochodnie, tłum i zamek Frankensteina

Getty Images © Dominique Charriau

Reżyser Terry Gilliam zabrał głos w sprawie #MeToo. "To, co obserwujemy dziś, jest w dużej mierze samosądem, mentalnością stadną. Są pochodnie, jest tłum i oczywiście jest zamek Frankensteina" - mówił.W piątkowej rozmowie z AFP reżyser, były członek komediowej grupy Monty Pythona, niespodziewanie odniósł się do sprawy Harveya Weinsteina "Otworzył wielu ludziom drzwi do kariery, cena za to była wiadoma. Mamy świat pełen ofiar. Ale prawda jest taka, że wszyscy wiedzieli, na co się piszą. To dorośli ludzie, dorośli ludzie z niepohamowaną ambicją. Niektóre z kobiet nie miały nic wspólnego z jego sprawą, ale i tak wykorzystały sytuację, by zrobić karierę. Część z nich nie zdecydowała się z kolei na współpracę z nim po pierwszej rozmowie - jeszcze zanim były napastowane seksualnie".Filmowiec nazwał Weinsteina "potworem" i ostrzegł, że w Fabryce Snów wciąż nie brakuje podobnych mu ludzi władzy. "Hollywood nigdy się nie zmieni, władza zawsze jest górą. Zawsze była i zawsze będzie. Po prostu" - podsumował.Twórca wziął również w obronę aktora Matta Damona , który w styczniu spotkał się z falą krytyki po tym, gdy zasugerował, że jest różnica pomiędzy dotknięciem czyichś pośladków a gwałtem. "Współczuje mu, to porządny człowiek. Powiedział, że nie wszyscy faceci to gwałciciele i został za to publicznie skatowany. Ludzie, dajcie spokój, to szaleństwo".