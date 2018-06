Goldblum pomoże Sheenowi napisać sztukę życia

) dołączy do obsady komediodramatu. W filmie wystąpią również Michael Sheen ) oraz Michelle Monaghan Będzie to historia Harolda Sugara ( Sheen ), dramatopisarza przechodzącego kryzys wieku średniego. Kiedy jego sfrustrowana żona ( Monaghan ) grozi odejściem, Harold daje sobie jeszcze jedną szansę na odwrócenie kart od losu - postanawia napisać wielką sztukę inspirowaną swoim życiem. Wspierać będzie go w tej inicjatywie przyjaciel i behawiorysta Alexander Taft ( Goldblum ). Wkrótce, granica pomiędzy sztuką a rzeczywistością zatrze się na dobre, a bohaterowie staną na krawędzi obłędu.Punktem odniesienia dlasą filmyczy. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Peter Glanz ). Jednym z producentów wykonawczych jest zaś Casey Affleck