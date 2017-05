Gorillaz bohaterami animacji

Getty Images © Handout

Powstanie animacja 2D inspirowana wizerunkiem oraz klipami zespołu Gorillaz. Całość będzie miała formę serialu i pojawi się na antenie w 2018 roku. Jamie Hewlett , lider grupy, wyreżyseruje pierwszy i ostatni odcinek, ale poszukuje teraz reżysera pozostałych. Członkom zespołu zależy na tym, by całość miała formę tradycyjnej rysowanej animacji i odróżniała się od komputerowych produkcji największych studiów. "Wciąż bardzo inspirują nas prace Chucka Jonesa , to prawdziwa sztuka, chcielibyśmy utrzymać ten styl".O czym będzie opowiadać serial? Tego póki co nie wiadomo, ale znając członków Gorillaz, nie będzie to nic ortodoksyjnego. Czekacie?