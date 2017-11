Gotowi na życie, gotowi na zmiany

3 2 1

Miniseriale to format, który w ostatnim czasie z sukcesem wdziera się do ramówki telewizyjnej.to propozycja stacji Polsat powstała z inicjatywy i w ścisłej współpracy z marką IKEA. Za sprawą takiego połączenia mamy okazję podziwiać nie tylko niebanalną historię, ale także ciekawe wnętrza.Serial opowiada historię rodziny Malinowskich na przestrzeni wielu lat, a każdy odcinek dzieje się rok później od odcinka poprzedniego. Emocjonalnie, jak to w życiu bywa – czasem słońce, czasem deszcz. Żeby nie zdradzać zbyt wiele – koleje losu bohaterów są przeróżne, ale wszystko ogląda się z dużym apetytem dzięki dobrej obsadzie. W głównych rolach możemy oglądać tu m.in.: Izę Kunę to sposób na to, aby przyjrzeć się życiu, zmieniającemu się pod wpływem różnorodnych wydarzeń. Serial pokazuje, że zarówno drobne decyzje, takie jak zakup nowego mebla lub przemalowanie ściany, jak również duże, życiowe przełomy – wyjazd dziecka na studia czy też przygarnięcie zwierzaka, mają ogromny wpływ na życie. Ponadto są one doskonałą okazją do tego, by uczynić życie barwniejszym i pełniejszym.Miniserial jest emitowany na antenie stacji Polsat w każdą niedzielę od 15.10.2017 r. Za reżyserię odpowiada Kristoffer Rus . Scenariusz produkcji przygotował duet: Marcin Baczyński Mariusz Kuczewski , znany z takich produkcji jak, czy. Autorem zdjęć jest Michał Sobociński , a za pomysł i całość produkcji odpowiada Prime Film Production () przy współpracy z MEC Wavemaker – agencją kreatywno-contentową działającą w ramach MEC.