Gotowi na 4 filmy z DC Comics rocznie?

Warner Bros. ma zmienione kierownictwo, które zapowiada rozważniejszą politykę budżetową. Jednak w jednej sferze nie zamierza się ograniczać. Wyjątkiem ma być kinowe uniwersum DC Comics. A w każdym razie tak sugeruje Umberto Gonzalez.W najnowszym odcinku Heroic Insider Gonzalez ujawnił, w jaki sposób Warner Bros. chce zakosić komiksową konkurencję. Ponoć studio chce wprowadzać 3-4 filmy z uniwersum DC Comics rocznie.Jeśli plotka zostanie potwierdzona, to możemy spodziewać się zapowiedzi kolejnych widowisk komiksowych. To, co dotąd ogłoszono, zapewni zmasowany podbój kin jedynie przez cztery lata.Ogłoszone dotąd projekty to:– ma już wyznaczoną datę premiery na grudzień 2018 roku– ma już wyznaczoną datę premiery na kwiecień 2019 roku– ma już wyznaczoną datę premiery na kwiecień 2020 roku– ma już wyznaczoną datę premiery na lipiec 2020 roku– obecnie bez reżysera– obecnie bez reżysera– pierwotnie miał być kręcony jednocześnie z– od lutego z nowym reżyserem, Mattem Reevesem , pierwotnie planowany na 2018 rok– wciąż bez reżysera– ma reżyserować David Ayer – gwiazdą będzie Dwayne Johnson – ma reżyserować Chris McKay – ma reżyserować Joss Whedon – bez reżysera, prawdopodobnie film nakręci Patty Jenkins – nie został oficjalnie zapowiedzianyPrzy okazji Umberto Gonzalez zdementował plotkę jakoby po przejęciuprzez Whedona , w filmie miała się pojawić Batgirl. Twierdzi on, że podczas dokrętek nie zostanie wprowadzona do widowiska żadna nowa postać.