Gotowi na kolejną porcję "Wielkich kłamstewek"?

Plotki okazały się prawdą - wygląda na to, że drugi sezonjest już w bardzo wczesnej fazie pre-produkcji.Potwierdził to jeden z prezesów HBO odpowiedzialnych za ramówkę, Casey Bloys. Poprosił on autorkę Liane Moriarty , by zaczynała już pisać pierwszą wersję scenariusza. "Jestem ciekawy, z czym wróci" - powiedział. Reese Witherspoon również nie mają nic przeciwko, żeby całość była kontynuowana. Co innego reżyser wszystkich odcinków pierwszego sezonu, Jean Marc-Vallee . Dla niego historia kończy się definitywnie wraz z finałem powieści, twórca nie widzi sensu, by powracać na plan.A Wy, chcielibyście zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy bohaterek serialu?***