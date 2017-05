Gotowi na miękki reboot "Dawno, dawno temu"?

Stacja ABC oficjalnie ogłosiła, że siódmy sezonpowstanie. Został on pomyślany jako "miękki reboot".Co to oznacza dla fanów? Tyle, że na pierwszy plan wysuną się nowi bohaterowie. Grająca Emmę Swan Jennifer Morrison już parę dni temu ogłosiła, że odchodzi z serialu. W przyszłym sezonie zobaczymy ją tylko w jednym odcinku. Śnieżka i książę James, czyli Ginnifer Goodwin Josh Dallas , jeśli pojawią się, to też tylko gościnnie.Główne role w siódmy sezonie zagrają: Lana Parrilla (Zła Królowa), Robert Carlyle (Rumplestiltskin), Colin O’Donoghue (Kapitan Hak) oraz Andrew J. West , który pojawi się w finale szóstego sezonu.