Gotowi na remake "Ronina"?

Nakręcony prawie 20 lat temu Jeanem Reno zostanie odświeżony. Będzie to pierwszy projekt nowej firmy producenckiej założonej przez Michaela Hirsta Twórcapodpisał też umowę o współpracy z wytwórnią MGM. Na jej mocy studio będzie miało prawo pierwokupu wszystkich produkcji filmowych, jakie Hirst będzie w najbliższych latach realizował.Szczegóły nowej wersji nie są na razie znane. Nie wiemy też, kiedy obraz mógłby trafić do kin.Fabuła oryginały wyglądała mniej więcej tak: Zimna wojna się skończyła, jednak nowy porządek świata sprzyja działalności tajnych grup płatnych zabójców - ich zdolności przetrwania, rozpoznania w terenie i ataku są legendą, a wynająć ich może każdy, kogo stać na zapłacenie niebotycznie wysokiej stawki. Tajemniczy klient zleca grupie najemników znanych jako Ronin kradzież poufnej teczki. To z pozoru błahe zadanie okazuje się śmiertelnie niebezpieczną misją. Pewna podziemna organizacja także próbuje zdobyć dokumenty oferując taką samą cenę. By wykonać robotę grupa wyrzutków pod dowództwem byłego agenta CIA znanego jako Sam ( De Niro ) jest zmuszona dokonać czegoś, co jeszcze nigdy nie miało miejsca - zaufać sobie nawzajem.