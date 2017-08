Gry wideo nie zagrażają przyszłości kina?

Według badania przeprowadzonego przez platformę Machinima Hollywood nie powinno obawiać się, że wzrost popularności gier zagrozi sprzedaży biletów kinowych.W ankiecie wzięło udział ponad 2 tysiące graczy - w większości płci męskiej. Okazało się, że - w przeciwieństwie do 71% populacji USA - chodzą oni do kina przynajmniej raz w roku.Co więcej, aż 17% ankietowanych widziało w zeszłym roku co najmniej 12 filmów, a 83% - od 2 do 11. To więcej niż średnia krajowa, która wynosi w tym przypadku odpowiednio 11% i 60%.Badanie wykazało również, że istnieje zależność między zainteresowaniem gatunkami filmowymi a gatunkami gier wideo. Przykładowo fani gier akcji dużo chętniej obejrzą film akcji w weekend otwarcia niż szeregowi widzowie. Podobne korelacje zachodzą między zwolennikami gier RPG a filmami science-fiction czy zwolennikami gier mobilnych a komediami.