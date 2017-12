Guillermo del Toro pracuje za dwóch

Getty Images © Lars Niki



Świeżo nominowany do Złotego Globu Guillermo del Toro wybrał już reżysera filmu. Zostanie nim Scott Cooper ). Oprócz tego Meksykanin przygotowuje nowy projekt -to opowieść o nauczycielce ze szkoły podstawowej, która próbuje pomóc wyobcowanemu chłopcu. Wkrótce okazuje się, że dziecko skrywa mroczną tajemnicę, a jej odkrycie ściąga na bohaterów złowrogą siłę. Scenariusz został napisany przez Henry'ego Chaissona oraz Nicka Antoskę będzie z kolei remake'm filmu noir Edmunda Gouldinga z 1947 roku na podstawie powieści Williama Lindsaya Greshama. Del Toro ma napisać jego scenariusz wspólnie z Kim Morgan . To historia wzlotu i upadku przebiegłego oszusta pracującego w obwoźnym cyrku - człowieka o nieposkromionych ambicjach i skazanego na porażkę.