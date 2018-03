Gwiazda "Baby Drivera" w musicalu o Andersenie

3 2 1



widzieliśmy, jak słuchał muzyki. Teraz dowiemy się, jakie ma umiejętności wokalne. Ansel Elgort prowadzi rozmowy w sprawie zagrania głównej roli w niezatytułowanym musicalu o Hansie Christianie Andersenie.Projekt nie jest pomyślany jako obraz biograficzny. Będzie to baśniowe widowisko, w którym młody Andersen zostaje uwięziony w świecie swojej wyobraźni. Musical ma się składać z czterech aktów. Andersen będzie próbował uwolnić ze świata swoich baśni. Napotkani wymyśleni przez niego bohaterowie z kolei będą robić wszystko, by z nimi pozostał.Scenariusz przygotuje David Magee , który ma już na swoim koncie fabułę o innym znanym pisarzu - Jamesie Barriem, twórcy postaci Piotrusia Pana ("Marzyciel"). Za muzykę i piosenki odpowiadać będzie żywa legenda Broadwayu Stephen Schwartz , sześciokrotnie nominowany do nagród Tony i zdobywca trzech Oscarów (dwóch zai jednej za).Całość powstanie dla Fox 2000, czyli studia należącego do 20th Century Fox, które właśnie świętuje niebywały sukces musicaluluźno inspirowanego życiem P.T. Barnuma.