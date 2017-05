Gwiazda "Baywatch" w dwóch nowych filmach

Getty Images © Andreas Rentz



) będzie miała pracowite dwa miesiące. Właśnie dołączyła do obsady komediiWystąpi też w komediodramacieGwiazdą pierwszego obrazu jest Rebel Wilson . Jest to historia kobiety, która nie wierzy w miłość. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że jej życie zmieniło się w komedię romantyczną. Liam emsworth wcieli się w mężczyznę, na którego chrapkę ma główna bohaterka. Z kolei Adam DeVine będzie jej przyjacielem, z opcją na bycie kimś więcej.Za kamerą stanie Todd Strauss-Schulson . Amerykańska premiera filmu została wyznaczona na Walentynki 2019 roku.W drugim filmie wystąpią Jim Parsons ) i Claire Danes ). Będzie to adaptacja sztuki pod tym samy tytułem autorstwa Daniela Pearle'a. Jest to historia młodego małżeństwa, których czteroletni syn zamiast bawić się samochodzikami woli przebierać się za księżniczkę. Para próbuje znaleźć dla niego przedszkole, co nie będzie łatwe.Pearle przygotuje scenariusz filmu. Za kamerą stanie Silas Howard ).