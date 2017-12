Gwiazda "Borg/McEnroe" w ekranizacji 4. tomu "Millennium"

Getty Images © Alberto E. Rodriguez







Portal Variety informuje, że Sony znalazło już odtwórcę głównej męskiej roli w filmie. Wybór twórców padł na Sverrira Gudnasona , którego mogliśmy ostatnio oglądać na dużym ekranie w obrazieObraz jest ekranizacją czwartego tomu cyklu kryminałów "Millennium". W Polsce powieść została wydana pod tytułem "Co nas nie zabije". Już wcześniej ogłoszono, że w roli hakerki Lisbeth Salander zobaczymy Claire Foy ). W obsadzie jest też Claes Bang , którego cały świat poznał dziękiMikael Blomkvist przechodzi kryzys i rozważa porzucenie zawodu dziennikarza śledczego. Lisbeth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze udział w zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, kiedy profesor Balder, ekspert w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, prosi Mikaela o pomoc. Profesor posiada szokujące informacje na temat działalności amerykańskich służb specjalnych. Mikael bez wahania zaczyna zbierać materiały do sensacyjnego tekstu, który może uratować jego karierę. [nota wydawcy]Zdjęcia do filmu rozpoczną się w styczniu. Kręcone będą w Berlinie i Sztokholmie. Za kamerą stanie Fede Alvarez . Premiera planowana jest na październik przyszłego roku.