Gwiazda "Dnia niepodleglości" w nowym filmie producentów "Bogów"

Do obsady- nowego filmu producentów- dołączył amerykański aktor Bill Pullman ).Zastąpił on w głównej roli Williama Hurta , który musiał zrezygnować z udziału w projekcie. Aktor uległ niefortunnemu wypadkowi - w czasie wolnym, kilka dni po rozpoczęciu zdjęć.Lata 60., amerykański sen zamienia się w koszmar, radzieckie wojska płyną w stronę Kuby, Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między USA a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do szachowej rozgrywki przygotowuje się dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to zwykły mecz. Co wydarzy się podczas tego spotkania? Kto okaże się prawdziwym zwycięzcą? Jedno jest pewne: Joshua Mansky ( Pullman ) rozegra pojedynek, w którym stawką jest ratowanie ludzkości przed nuklearną zagładą.Po raz pierwszy w historii, polscy producenci realizują film w języku angielskim z myślą o dystrybucji międzynarodowej. Na planie, w wyjątkowej scenerii Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, spotykają się laureaci Oscara, światowe sławy kina oraz wielokrotnie nagradzani polscy twórcy, m.in. Lotte Verbeek ), Corey Johnson ), Aleksey Serebryakov ), Robert Więckiewicz ) oraz Allan Starski ) i Paweł Edelman ) – całość w reżyserii Łukasza Kośmickiego