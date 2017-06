Gwiazda "Gry o tron" zagra ważną postać w nowych "Avatarach"

Getty Images © Ben Gabbe

Po miesiącach przesuwania dat premiery i terminów rozpoczęcia zdjęć, wygląda na to, że wreszcie wiemy, kiedy ruszy praca na planie czterech sequeli. Mamy też nowe nazwisko w obsadzie. W filmach Jamesa Camerona wystąpi znana zProducent cyklu Jon Landau pojawił się na imprezie CineEurope i zdradził co nieco na temat filmu. Przede wszystkim zapowiedział, że praca na planie oficjalnie rusza 25 września. Na pierwszy ogień idzie performance capture., dodał Landau . Zaznaczył, że wszystko zaczyna się od dobrego scenariusza i triumfalnie ogłosił, że scenariusze czterechwreszcie są gotowe., zaznaczył producent.Jeśli zaś chodzi o Oonę Chaplin , aktorka wcieli się w postać o imieniu Varang. Będzie to silna pierwszoplanowa postać, która ma pojawiać się na przestrzeni całej sagi.Pierwszy z filmów pojawi się w kinach 18 grudnia 2020 roku, a ostatni - 19 grudnia 2025.