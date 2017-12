Gwiazda "Jabłek Adama" kręci satyrę na nietolerancję

Getty Images © Pascal Le Segretain



Znany duński aktor Ulrich Thomsen ) przygotowuje swój drugi film. Po dramacietym razem nakręci komedię. Projekt nosi tytułFilm ma być społeczną satyrą. Sam Thomsen mówi, że zainspirował się tym, co aktualnie dzieje się na świecie, kiedy to powszechny staje się strach przed utratą tożsamości, prowadzący do nietolerancji i lęku przed nieznanym. Ostatecznie tym, co nas wszystkich może połączyć, jest miłość.Bohaterami będą dwaj mężczyźni – niepoprawni marzyciele – którzy otwierają w niewielkim amerykańskim mieście restaurację z kiełbaskami w niemieckim stylu. Obaj liczą, że ich knajpka wprowadzi pokój i zrozumienie do świata podzielonego przez uprzedzenia. W główne role wcielą się Antony Starr W filmie pojawią się także: W. Earl Brown Zdjęcia trwają już w Nowym Meksyku.