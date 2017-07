Gwiazda "Kopciuszka" zaśpiewa w "Mamma Mia! 2"

Znana z Lily James dołączyła do obsady sequela. Zagra młodszą wersję Donny, bohaterki Meryl Streep Akcja nowej wersji ma się rozgrywać na dwóch płaszczyznach czasowych. Widzowie zobaczą, jak wydarzenia z przeszłości będą odbijać się na życiu bohaterów po latach.Autorem scenariusza i reżyserembędzie Ol Parker ). Zdjęcia ponownie powstaną na greckiej wyspie Skopelos.Sercem filmu po raz kolejny mają być piosenki grupy ABBA. Oprócz utworów wykorzystanych w pierwej części (w tym "Dancing Queen" and "Waterloo") twórcy zamierzają sięgnąć po inne przeboje Szwedów.Oryginał z 2008 roku zarobił na całym świecie ponad 600 milionów dolarów. Film opowiada historię młodej i ślicznej Sophie ( Amanda Seyfried ), która niebawem ma wyjść za mąż. Dziewczyna chciałaby, aby do ślubnego kobierca zaprowadził ją jej ojciec. Problem w tym, że nigdy go nie poznała. Jej matka, Donna ( Meryl Streep ), zdradza tożsamość trzech mężczyzn, z którymi przed laty coś ją łączyło. Cała trójka zostaje zaproszona na ślub.Premierę zaplanowano na 20 lipca 2018 roku - równo dekadę po premierze oryginału.