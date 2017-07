Gwiazda "Moonlight" w trzecim sezonie "Detektywa"?

Zdobywca Oscara za rolę w Mahershala Ali negocjuje udział w trzecim sezonieNa razie nie wiadomo, kogo zagra aktor. Nie znamy również szczegółów fabuły, za którą odpowiadają Nic Pizzolatto Co ciekawe, stacja HBO nie dała oficjalnie zielonego światła dla realizacji nowych odcinków. Skoro jednak rozpoczęły się rozmowy z aktorami, powstanie trzeciej serii wydaje się nieuniknione.Głównymi bohaterami pierwszegosą Martin Hart ( Woody Harrelson ) i Rust Cohle ( Matthew McConaughey ), dwaj detektywi i byli partnerzy, którzy w połowie lat 90. pracowali w wydziale kryminalnym w Luizjanie. Prowadzili wówczas śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa, które mogło mieć rytualny podtekst. Podczas poszukiwań mordercy ich losy połączyły się w nieoczekiwany sposób, co doprowadziło do konfliktu. W 2012 roku zostaje popełnione podobne morderstwo. Dwóch nowych detektywów przydzielonych do sprawy postanawia przejrzeć akta z 1995 roku. Martin i Rust opowiadają im o dawnym śledztwie i swoim życiu, wyjawiając przy okazji powody, które skłoniły Cohle'a do odejścia z wydziału zabójstw w 2002 roku. Opowieści detektywów o śledztwie zmuszają mężczyzn do powrotu do bolesnych wspomnień i do świata, który dawno zostawili za sobą. Wyreżyserowana w całości przez Cary'ego Fukunagę seria spotkała się z wielkim uznaniem, zdobywając m.in. 12 nominacji do Emmy i cztery nominacje do Złotego Globu.Akcja drugiego sezonu toczy się w spalonej słońcem Kalifornii. Colin Farrell wciela się w postać Raya Velcoro, stojącego przed dylematami detektywa, który musi być lojalny zarówno wobec swoich szefów w skorumpowanym wydziale policji, jak i gangstera, z którym pracuje. Vince Vaughn występuje jako Frank Semyon, przedsiębiorczy przestępca, który może stracić swoje kryminalne imperium, kiedy - podczas próby zalegalizowania interesów - zostaje zabity jego wspólnik. Rachel Adams gra Ani Bezzerides, detektyw z biura szeryfa, której zasady etyczne stają się przyczyną konfliktu z innymi oficerami oraz systemem, któremu służy. Taylor Kitsch wciela się w postać Paula Woodrugha, weterana wojennego i funkcjonariusza drogówki, który ucieka przed traumatyczną przeszłością i przebłyskami wydarzeń dotyczącymi skandalu, który się nigdy nie wydarzył. Druga seria cieszyła się znacznie mniejszą popularnością niż jej poprzednik. Pizzolatto zarzucano m.in. słabo skonstruowaną intrygę, brak napięcia oraz ocieranie o autoparodię.