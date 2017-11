Anonymous Content nabyło prawa do adaptacji książkiautorstwa A.J. Wolfe'a. Gwiazdą produkcji ma być laureat Oscara, Mahershala Ali ).Będzie to opowieść osadzona w świecie przestępczości zorganizowanej. To prawdziwa historia detektywa z Karoliny Północnej, który w pojedynkę zinfiltrował i doprowadził do upadku kartel narkotykowy, a jednocześnie zdołał utrzymać swoje drugie życie w tajemnicy przed rodziną.Scenariusz napisze były detektyw Fredrick Kotto.