Gwiazda "Przebudzenia Mocy" będzie szpiegować nazistów

) zagra główną rolę w filmie. Obraz wyprodukuje firma J.J. Abramsa Bad Robot.Scenariuszoparty będzie na książce Sonii Purnell pod tym samym tytułem, która z kolei opowiadała prawdziwą historię Virginii Hall. Była to Amerykanka, która jeszcze przed II wojną światową bardzo chciała zostać szpiegiem dla amerykańskich służb wywiadowczych. Niestety ponieważ była kobietą i do tego niepełnosprawną (straciła część nogi podczas wypadku w czasie polowania), została odrzucona. Po wybuchu II wojny światowej pracowała dla SOE. Była to brytyjska tajna agencja rządowa, której zadaniem było m.in. prowadzenie dywersji, koordynacja działań politycznych i propagandowych, wspomaganie ruchu oporu w okupowanych państwach Europy w czasie II wojny światowej. Później wstąpiła do OSS, poprzedniczki CIA.Całość powstanie dla studia Paramount Pictures.