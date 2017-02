Gwiazda "Split" uratuje małżeństwo Kristin Scott Thomas?

) prowadzi rozmowy w sprawie występu w melodramacieBędzie to ekranizacja powieści Elizabeth Jane Howard . Scenariusz napisała Rebecca Lenkiewicz ). Książka opowiada o grupie ludzi, którzy odkrywają nowe znaczenie straty, miłości i ludzkiego kontaktu, kiedy trafiają na osamotnioną grecką wyspę. Emmanuel to odnoszący sukcesy londyński dramatopisarz, który od lat jest mężem skomplikowanej i błyskotliwej Lillian. Ich małżeństwo jest jednak w kryzysie. Przemogą go dopiero, gdy w ich życiu pojawi się ciekawska i wygadana dziewczyna imieniem Alice.Film jest reżyserskim debiutem aktorki Kristin Scott Thomas , która zagra również Lillian. Przyjęcie roli negocjuje też Mark Strong Zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec tego roku.