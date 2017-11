Gwiazda "The Square" w ekranizacji "Co nas nie zabije"

Portal Variety podaje, że znany z filmu Claes Bang dołączył do obsady. Obraz jest ekranizacją czwartego tomu cyklu kryminałów "Millennium".Mikael Blomkvist przechodzi kryzys i rozważa porzucenie zawodu dziennikarza śledczego. Lisbeth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze udział w zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, kiedy profesor Balder, ekspert w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, prosi Mikaela o pomoc. Profesor posiada szokujące informacje na temat działalności amerykańskich służb specjalnych. Mikael bez wahania zaczyna zbierać materiały do sensacyjnego tekstu, który może uratować jego karierę (nota wydawcy).W roli hakerki Lisbeth Salander zobaczymy Claire Foy . Za kamerą stanie zaś Fede Alvarez Bang ma się wcieli w postać czarnego charakteru.Obraz trafi do kin w październiku przyszłego roku.