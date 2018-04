Gwiazda wielkiego formatu, zbrodnie małego kalibru

Harley Carter, hollywoodzki gwiazdor grający detektywa, wraca po latach do rodzinnego miasteczka w Kanadzie, gdzie wykorzystuje swoje aktorskie doświadczenie do rozwiązywania prawdziwych zagadek kryminalnych.to serial o losach telewizyjnego gwiazdora Harleya Cartera ( Jerry O'Connell ), który gra detektywa w popularnym amerykańskim serialu. Po publicznym upokorzeniu i załamaniu nerwowym aktor postanawia wrócić do rodzinnego miasteczka w Kanadzie. W Bishop wykorzystuje swoje aktorskie doświadczenie, by zostać prawdziwym detektywem. Nawiązuje współpracę z dawnymi przyjaciółmi: policjantką i weteranką Sam Shaw i właścicielem kawiarni w przyczepie, Daveem Leigh.Serial w humorystyczny sposób pokazuje zderzenie dwóch kultur - pełnego przepychu Hollywood i sennego Bishop. Harley Carter zaskakująco umiejętnie wykorzystuje swą telewizyjną wiedzę w prawdziwym życiu i rozwiązuje kolejne zagadki kryminalne. Gwiazdor znalazł się na życiowym zakręcie i stara się udowodnić, że jest kimś więcej niż tylko zabawnym aktorem. Każdy odcinek serialu to tajemnicza zbrodnia, którą Carter stara się wyjaśnić z pomocą przyjaciół z dzieciństwa. Próbuje także rozwiązać sprawę zniknięcia swojej matki sprzed 25 lat.