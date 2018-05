Gwiazdy "Outlandera" i "Cichego miejsca" obok Bale'a i Damona

) i Noah Jupe ) dołączyli do obsady filmu o rywalizacji Forda i Ferrari. James Mangold stoi za kamerą.Film opowie o zdeterminowanym Henrym Fordzie II, który za wszelką cenę chce utrzeć nosa Ferrari. Organizuje więc ekipę, która ma, zaczynając od zera, zbudować samochód na słynny wyścig Le Mans. Grupie przewodzą: genialny konstruktor Carroll Shelby i kierowca Ken Miles.Gwiazdami obrazu mają być Christian Bale (jako Miles) i Matt Damon (jako Shelby). Balfe Jupe wcielą się w żonę i syna Milesa. Mangold opracowuje także scenariusz. Pomagają mu w tym bracia Jez ). Obraz powstanie dla 20th Century Fox.Studio już wcześniej chciało nakręcić film o Fordzie i Ferrari. Obraz miał powstać na bazie książki "Go Like Hell: Ford, Ferrari and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans". Scenariusz również pisali Butterworthowie . Jego gwiazdami mieli być Brad Pitt Tom Cruise . Kandydatami na stanowisko reżysera byli Michael Mann