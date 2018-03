Gwiazdy "Stranger Things" z gigantycznymi podwyżkami

Getty Images © Frederick M. Brown



to w tej chwili jeden z bardziej popularnych seriali Netfliksa. Nic więc dziwnego, że wraz z rozpoczęciem prac nad kolejnym sezonem show jego gwiazdy zażądały znaczących podwyżek. David Harbour , czyli najbardziej doświadczeni członkowie obsady, zarabiali do tej pory po 50 tysięcy dolarów za odcinek. Po negocjacjach ich pensje wzrosły aż siedmiokrotnie! Teraz każde z nich inkasuje 350 tysięcy.Ich młodsi koledzy - Finn Wolfhard Caleb McLaughlin - również nie mają powodów do narzekania. Wcześniej otrzymywali za odcinek po 30 tysięcy dolarów. Teraz na ich konta wpływa 250 tysięcy.Podwyżki udało się wynegocjować także Natalii Dyer Charliemu Heatonowi , którzy mają zarabiać od 100 do 150 tysięcy dolarów.Zdjęcia do trzeciego sezonupowstają aktualnie w Atlancie.