Gwiazdy "Wojny i pokoju" oraz "The Crown" w filmie Agnieszki Holland

) oraz Vanessa Kirby ) zagrają główne role w nowym filmie Agnieszki Holland pt.To historia tytułowego walijskiego dziennikarza, który badał i relacjonował wydarzenia związane z Wielkim Głodem panującym w latach 1932-33 na Ukrainie, a także publikował szereg artykułów na temat sytuacji politycznej w Niemczech, gdy do władzy dochodził Hitler. Jego raporty z Ukrainy zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego". Jones zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w wieku 30 lat. Istnieją przesłanki, że w jego zabójstwo zamieszane było NKWD. Norton zagra tytułowego bohatera. Kirby wcieli się w reporterkę New York Timesa, Adę Brooks.Zdjęcia ruszają 26 lutego. Ekipa zawita z kamerami do Polski, Wielkiej Brytanii i na Ukrainę.