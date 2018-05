HBO i "Westworld" skrytykowane przez PETA

Organizacja PETA skrytykowała HBO za wykorzystywanie maltretowanych zwierząt w ostatnim odcinku serialuOrganizacja powołuje się na ekspertów, którzy w występującym w serialu słoniu rozpoznali Taia, zwierzę będące własnością firmy Have Trunk Will Travel. To jedna z ostatnich organizacji oferujących przemysłowi filmowemu możliwość wynajęcia słoni. Praktyki firmy budzą jednak wątpliwości. Istnieją nagrania wideo z 2011 roku, na których słoń zidentyfikowany jako Tai jest maltretowany - m.in. rażony prądem - podczas treningu. PETA wylicza, że spośród czterech słoni, jakie urodziły się pod opieką firmy, trzy zdechły, zanim osiągnęły wiek 4 lat.W liście wystosowanym do HBO Lauren Thomasson z PETA sugeruje, że w świetle istnienia realistycznej i bezpiecznej technologii CGI, wszystkie dzikie zwierzęta w serialu powinny być wygenerowane komputerowo.To nie pierwsze zarzuty o łamanie praw zwierząt, jakie zostały wysunięte pod adresem HBO. W 2012 roku stacja skasowała serialpo tym, jak na planie zdechły cztery konie.Stacja wystosowała jednak oficjalne oświadczenie, w którym zaznacza, ż sposób traktowania zwierząt w materiale wideo nakręconym w siedzibie HTWT nie oddaje praktyk z planu filmowego. HBO zapewnia, że wszelkie zwierzęta występujące w programach kanału są traktowane z uwagą i szacunkiem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.