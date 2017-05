Hakerzy żądają okupu za nowych "Piratów z Karaibów"

3 2 1

Filmtrafił w ręce prawdziwych piratów. Hakerzy wykradli film i żądają okupu od studia Disneya, grożąc, że opublikują film w internecie przed premierą. Disney wspópracuje z FBI i nie zamierza zapłacić.Prezes Disneya Bob Iger nie zdradził, o jaki film chodzi, ale potwierdził, że incydent miał miejsce. Dziennikarzom udało się jednak ustalić, że chodzi o nowy film o przygodach Jacka Sparrowa. Hakerzy zamierzają wrzucić do sieci fragmenty filmu, jeśli studio nie zapłaci im żądanej sumy. Ofiarą podobnego ataku padł jakiś czas temu Netflix i serialPortal Deadline zasięgnął opinii u byłego hakera, obecnie pracującego jako informator FBI, Hectora Monsegura, który sugeruje, że takich ataków może być coraz więcej.trafią do polskich kin 26 maja. Przygoda znów odnajduje pechowego Kapitana Sparrowa, a fortuna przestaje mu sprzyjać, gdy z Diabelskiego Trójkąta uciekają śmiercionośne duchy marynarzy dowodzone przez przerażającego Kapitana Salazara ( Javier Bardem ). Ich ambicją jest wybicie wszystkich piratów z Jackiem na czele, a jedyną szansą na ratunek okazuje się legendarny Trójząb Posejdona. Aby go odnaleźć, Jack musi zawiązać sojusz z Cariną Smith ( Kaya Scodelario ), piękną i inteligentną astronomką oraz Henrym ( Brenton Thwaites ), młodym marynarzem królewskiej floty. Na pokładzie rozpadającej się łajby Dying Gull kapitan wyrusza, by odwrócić okrutny los i ocalić swoje życie przed najpotężniejszym wrogiem, jakiego dotąd spotkał.