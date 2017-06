Han Solo spotka starego znajomego?

Wieść gminna niesie, że wielki i obleśny Jabba The Hut powróci na ekran w filmie o przygodach Hana Solo.Według anonimowego źródła, ma on odgrywać znaczącą rolę w całej fabule - zobaczymy m.in., jak doszło do jego spotkania z Hanem i dlaczego gwiezdny przemytnik nadepnął gangsterowi na odcisk. O samej fabule filmu nie wiadomo jednak za wiele - poza tym, że będzie to opowieść o latach młodości tytułowego bohatera. Dowiemy się więc, jak Han Solo stał się złodziejem, przemytnikiem i awanturnikiem, którego znamy.W produkcji wystąpią Alden Ehrenreich Emilia Clarke . Reżyseruje Ron Howard , który zastąpił Phila Lorda Przypomnijmy, że Miller Lord zostali zwolnieni w momencie, kiedy 3/4było już nakręcone. Zgodnie z planami główne zdjęcia miały potrwać jeszcze tylko 3 i pół tygodnia. Po przygotowaniu pierwszej wersji planowano, że ekipa wróci na plan na 5-tygodniowe dokrętki.Angaż Rona Howarda gwarantuje, że wizja Kathleen Kennedy Lawrence'a Kasdana zostanie w pełni zrealizowana. Nie jest jednak jasne, czy nazwisko Howarda pojawi się w napisach filmu. O tym zadecyduje Gildia Reżyserów, która na razie milczy w całej sprawie. Związek zapewne zaczeka z decyzją na końcową wersję widowiska, by sprawdzić, ile materiału pochodzi od Howarda . Może się więc okazać, że do kinwejdzie jako film wyreżyserowany przez Millera Premiera w maju 2018.