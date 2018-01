Hans Zimmer wraca do superbohaterów i bierze się za X-Men

Getty Images © Frazer Harrison

Dwa lata po porzuceniu filmów o superbohaterach Hans Zimmer wraca do postaci w obcisłych kostiumach. Kompozytor napisze ścieżkę dźwiękową do widowiskaInformację ujawnił Evan Peters , odtwórca postaci Quicksilvera. Aktor szybko dodał jednak:, ogłosił Zimmer w marcu zeszłego roku. Nominowany właśnie do Oscara zamuzyk żalił się wówczas, jakim wyzwaniem była dla niego praca nad Zimmer przyznał wówczas, że po 11 latach pracy nad Nolanowym Batmanem miał kłopot, by wycisnąć z siebie kolejne heroiczne nuty. Wygląda na to, że zmiana uniwersum okazała się inspirująca. (Co ciekawe, słowo "dark" w tytule pozostało.)Akcjarozgrywa się w 1992 roku, dekadę po wydarzeniach z. Mutanci z tytułowej drużyny stali się narodowymi bohaterami. Charles Xavier ( James McAvoy ), którego podobizna znalazła się na okładce magazynu "Time", wykazuje się brakiem rozsądku i wysyła bohaterów na coraz niebezpieczniejsze misje. W trakcie jednej z nich potężna kosmiczna siła przejmuje kontrolę nad Jean.Premiera filmu: 2 listopada.