Hans Zimmer za kilka dni wystąpi w Polsce

Za kilka dni najsłynniejszy kompozytor muzyki filmowej Hans Zimmer wystąpi w Polsce. Artyście na scenie towarzyszyć będzie chór, Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz zespół, w którego skład oryginalnie wchodzą wybitni muzycy jak na przykład Johnny Marr , którego podczas polskich koncertów zastąpi Aleksander Milwiw-Baron . Gitarzysta grupy Afromental i trener z programuwystąpi z Hansem Zimmerem w Gdańsku,w Łodzi iw Krakowie.. – komentuje Aleksander Milwiw-Baron Hans Zimmer to najbardziej utytułowany kompozytor muzyki filmowej. Człowiek, którego nazwisko zna każdy miłośnik kina i muzyki. Zdobywca wszystkich najważniejszych nagród, w tym Oskara, dwóch Złotych Globów i dwóch nagród Grammy. O współpracy z nim marzą najwięksi producenci i reżyserzy. Autor ponad stu ścieżek dźwiękowych do najpopularniejszych produkcji filmowych m.in.czy. Podczas polskich koncertów zaprezentuje przekrój swojej twórczości.Bilety są jeszcze dostępne do nabycia na eventim.pl i w autoryzowanych punktach sprzedaży.