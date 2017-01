Harrelson ujawnia, kogo zagra w "Hanie Solo"

Niecałe dwa tygodnie temu oficjalnie potwierdzono, że Woody Harrelson zagra w filmie. Nie podano wtedy, w kogo się wcieli. Na festiwalu Sundance pokazywany jest inny film z aktorem w jednej z głównych ról –. Portal Variety wykorzystał tę okazję, by zadać pytanie o. Aktor ujawnił kogo gra.Jak mówi Harrelson , wwcieli się w Garris Shrike. Fanom "Gwiezdnych wojen" jest to postać dość dobrze znana. W Extended Universe (które teoretycznie zostało wyrzucone do kosza), Shrike był łowcą głów, kapitanem statku Trader's Luck, który zaopiekował się młodym Hanem Solo i nauczył go latać (i kilku innych przydatnych w slumsach i mrocznych zaułkach umiejętności). Włącznie go do filmu o młodym Hanie Solo oznacza, że będzie to obraz typu "geneza".Shrike nie jest pierwszą postacią Extended Universe, którą Disney "uratował" dla nowego kanonu. Pierwszą jest Wielki Admirał Thrawn, którego można było oglądać w serialu animowanym