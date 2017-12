Harry Collett u boku Downeya Jr. w filmie o doktorze Dolittle

Młodziutki Harry Collett , którego mogliśmy w tym roku oglądać w, dołączył do obsady widowiska. Gwiazdą produkcji jest Robert Downey Jr. Obraz będzie ekranizacją książki Hugh Loftinga wydanej w Polsce pod tytułem "Podróże doktora Dolittle". Doktor Dolittle wyrusza na wyprawę do odległych krain, podczas której czekają go zdumiewające przygody. Towarzyszy mu jako asystent Tomek Stubbins i to właśnie on snuje opowieść o tej ekscytującej podróży. W towarzystwie swoich ukochanych zwierząt z papugą Polinezją na czele bohaterowie wyruszają na tajemniczą wyspę Czepiaków w poszukiwaniu zaginionego podróżnika, Długiej Strzały. Po wielu zapierających dech przygodach na morzu podróżnicy docierają na poszukiwaną przez siebie pływającą wyspę. A tam... przygody rozpoczynają się na dobre: doktor uwalnia Długą Strzałę, uczy Indian wielu pożytecznych rzeczy, pertraktuje z wielorybami i odbywa pouczającą pogawędkę z wielkim ślimakiem morskim, w efekcie której bohaterowie wyruszają w kolejną pasjonującą wyprawę, tym razem na dno oceanu... [notka wydawcy]Film wyreżyseruje Stephen Gaghan