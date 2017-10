Harvey Keitel w ekranizacji "Malowanego ptaka"

Getty Images © Mike Coppola



) dołączył do obsady filmu. Jest to ekranizacja książki Jerzego Kosińskiego "Malowany ptak"."Malowany ptak", wydany po angielsku w 1965 roku, przyniósł Kosińskiemu sławę w Ameryce. To pełna naturalistycznych opisów przemocy historia żydowskiego chłopca z Europy Wschodniej w czasie II Wojny Światowej. Początkowo uważano, że autor oparł fabułę na wątkach autobiograficznych, jednak ta teza się nie nie obroniła. W Polsce książka długo uchodziła za antypolską i została opublikowana dopiero w 1989 roku. Keitel wcieli się w postać księdza. W obsadzie są już m.in.: Stellan Skarsgård Udo Kier . Całość reżyseruje Czech Václav Marhoul