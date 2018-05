Harvey Weinstein będzie dziś (na krótko) skuty kajdankami

Getty Images © Imeh Akpanudosen



Dziś rano (w Polsce będzie 15:00) oczy wszystkich zwrócone będą na komisariat policji na Manhattanie. To tam o siódmej rano czasu lokalnego ma się stawić Harvey Weinstein Następnie oficjalnie zostanie założona mu karta, pobrane odciski palców, zrobione zdjęcie. Po zakuciu w kajdanki zostanie przetransportowany do sądu, który zdecyduje o dalszym jego losie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami, to sędzia wyznaczy kaucję w wysokości miliona dolarów i zabierze mu paszport, by nie mógł opuścić Stanów Zjednoczonych. Najprawdopodobniej na kostce zostanie mu umieszczone urządzenie umożliwiające namierzenie go przez stróżów prawa.Wydarzenie to będzie oczywiście wynikiem śledztwa, jakie nowojorska prokuratura wszczęła jesienią ubiegłego roku, kiedy wiele kobiet ujawniło, że było ofiarami gwałtów i molestowania seksualnego ze strony słynnego producenta.Portal Deadline spodziewa się, że Harvey Weinstein usłyszy dziś zarzut napaści seksualnej na Lucii Evan (zdarzenie miało miejsce w 2004 roku). Prawdopodobnie zostanie również oficjalnie oskarżony o przekręty finansowe (chodzi o 600 tysięcy dolarów zebranych podczas gali charytatywnej, które zamiast na walkę z AIDS wydano na spłatę długu, jaki The Weinstein Co. zaciągnęło w celu wyprodukowania broadwayowskiego musicalu "Finding Neverland").