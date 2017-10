Harvey Weinstein już nigdy nie zasiądzie w Gildii Producentów

Getty Images © Imeh Akpanudosen

Amerykańska Gildia Producentów dożywotnio wykluczyła ze swoich szeregów Harveya Weinsteina Skompromitowany licznymi oskarżeniami o molestowanie seksualne producent wystąpił z Gildii w zeszłym tygodniu po decyzji kapituły o rozpoczęciu procedury wydalenia go. Weinstein dostał 15 dni na odwołanie się od decyzji, ale nie skorzystał z tej możliwości. W międzyczasie Gildia postanowiła wyrzucić go dożywotnio., czytamy w oficjalnym oświadczeniu., podsumowali przedstawiciele Gildii. PGA stworzyła już specjalną grupę do walki z przejawami molestowania.