Hat trick dinozaurów w kinach na świecie

Getty Images © China Photos



Dinozaury pozostały całkowicie odporne na emocje związane z meczami fazy grupowej mistrzostw świata w piłce nożnej. Po raz trzeci w naszym zestawieniuzajęło pierwsze miejsce. I po raz trzeci pozycję tę wywalczyło kwotą przekraczającą 100 milionów dolarów.W miniony weekend widowisko zarobiło. Największym rynkiem pozostały Chiny, skąd pochodziło 33,8 mln dolarów. Łącznie obraz zarobił tam już 202,7 mln dolarów.znakomicie wystartowało w krajach Ameryki Łacińskiej i to pomimo Mundialu. W Meksyku widowisko zgarnęło 12,3 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym otwarciem czerwca. A w Brazylii w cztery dni obraz zgarnął 9,2 mln dolarów. Świetnie obraz wypadł też w Australii (7,9 mln dolarów) i Argentynie (2,4 mln dolarów).jest piątą premierą tego roku (a trzecią hollywoodzką), która poza granicami USA zarobiła co najmniej pół miliarda dolarów (obecnie na koncie ma 561,5 mln dolarów). Globalnie jest trzecim największym kasowym przebojem tego roku (z kwotą 711,5 mln dolarów).Na drugim miejscu utrzymali się. Obraz zadebiutował w Chinach, gdzie zarobił 20,7 mln dolarów. W porównaniu do innych premier tego roku nie jest to start imponujący. Jednak dla Pixara jest to rekord weekendu otwarcia, a także wynik siedmiokrotnie większy od łącznych wpływów pierwszej części (niecałe 3 mln dolarów).pobili też rekord otwarcia filmu animowanego w Indiach. Obraz zarobił tam 3,3 mln dolarów. Dzięki Chinom i Indiom, jak również za sprawą małych spadkach w innych krajach, weekendowe wpływy były lepsze od wyniku otwarcia przed tygodniem i wyniosłyPodium kompletujez wynikiem. Obraz pojawił się w kilku dużych rynkach kinowych. Najlepiej poradził sobie w Wielkiej Brytanii, gdzie pokazy przedpremierowe odbywały się od poniedziałku do czwartku, więc łącznie na koniec tygodnia było 5,9 mln dolarów. W Rosji ostro walczy o pozycję lidera zgarniając 2,7 mln dolarów. To wynik lepszy od końcowych rezultatówJedyna nowość ubiegłego tygodnia - chińska komedia kryminalna(Lobster Cop) - zadebiutowała na naszej liście na miejscu czwartym. Obraz zarobił w weekendO piątą pozycję walczą dwa tytuły: koreański superprzebóji komiksowe widowisko. Według szacunków oba zarobiły w weekend po. W ten sposóbstał się siódmą premierą roku, której zagraniczne wpływy przekroczyły 400 milionów dolarów (obecnie 403 mln) i czwartą premierą roku, której globalne wpływy przekroczyły 700 mln dolarów (obecnie 707,2 mln).