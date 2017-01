Hawke i Rapace ofiarami syndromu sztokholmskiego

Getty Images © Ian Gavan



) i Noomi Rapace ) zagrają główne role w thrillerzeFilm będzie oparty na faktach, a jego literacką podstawą zostanie artykuł "The Bank Drama" Daniela Langa z New Yorkera. Opowiada on historię napadu na bank w Sztokholmie z 1973 roku, w trakcie którego złodzieje wzięli zakładników. Kiedy władze próbowały ich odbić, okazało się, że porwani współpracują i działają na korzyść porywaczy. To właśnie od tego momentu w kulturze pojawiło się zjawisko tzw. syndromu sztokholmskiego.Produkcja rusza w kwietniu. Pisze i reżyseruje Robert Budreau , a projekt będzie prezentowany na targach podczas festiwalu filmowego w Berlinie.