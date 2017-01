Hellboy potrzebuje Waszego wsparcia

3 2 1



Sprawa jest poważna, ktoś ma tu film do nakręcenia. Wystarczy jedynie 100 tysięcy głosów, by Guillermo Del Toro przedyskutował jeszcze raz sprawęReżyser umieścił na Twitterze ankietę, w której zadał retoryczne pytanie, czy fani chcieliby powrotu kultowego bohatera na wielki ekran (jedyna odpowiedzi to "Yes" oraz "Hell Yes!", żeby nie było wątpliwości). Obiecał, że jeśli w ankiecie weźmie udział 100 tysięcy użytkowników, to spróbuje wraz Mikiem Mignolą , autorem komiksowego pierwowzoru, oraz Ronem Perlmanem , czyli filmowym Hellboyem, reanimować projekt.Ostatni film o zakochanym w kotach twardzielu z piekła rodem oglądaliśmy prawię dekadę temu, w dodatku jego finał pozostawiał wiele nierozwiązanych wątków.Właśnie tak mówił o potencjalnym filmie Perlman we wrześniu 2015.A Wy, chcielibyście powrotu Hellboya?