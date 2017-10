Hilary Swank jedną z gwiazd thrillera SF "I Am Mother"

Getty Images © Pascal Le Segretain



) zagra jedną z głównych ról w filmie. Na planie partnerować będzie jej Clara Rugaard Będzie to niezależny thriller SF rozgrywający się na zniszczonej Ziemi. Po wyginięciu ludzi powstał program przywrócenia ich naturze. Główną bohaterka jest dziewczyna, jeden z obiektów tego programu, wychowana przez troskliwego robota o nazwie Matka. Niezwykła więź między dziewczyną a robotem zostanie zagrożona, kiedy pojawi się zakrwawiona kobieta ( Swank ). Jej opowieść podważy wszystko w co dziewczyna dotąd bezwarunkowo wierzyła.Obraz wyreżyseruje Grant Sputore , który napisał również we współpracy z Michaelem Lloydem Greenem scenariusz.