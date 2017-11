Historia powstania "Ciekawskiego George'a" zmierza na ekran

Millennium Media nabyło prawda do filmowej wersjina podstawie serii popularnych książeczek dla dzieci autorstwa Hansa Augusto i Margaret Reyów.George to niezwykle ciekawska małpka, która ma talent do wpadania w tarapaty. Jest jednak na tyle urocza, że pewien ekscentryczny podróżnik postanowił zabrać ją z lasów Afryki do swojego domu w wielkiej metropolii.Nowy film będzie jednak nie tyle opowieścią o samym bohaterze, co historią jego powstania, obrazem o wyjątkowej przygodzie Reyów. Będzie w niej, miłość, II wojna światowa oraz niesamowite losy niezwykłego manuskryptu.Bohaterowie książek pojawili się już wiele razy w telewizji oraz w kinie. Ostatnia adaptacja - z 2006 roku - nie przyniosła jednak twórcom chluby. Być może tym razem będzie inaczej.