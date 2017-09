Historie jak narkotyk

Właśnie dzisiaj ma swoją premierę 3. sezon serialu- 10 trzymających w napięciu odcinków to idealna dawka na pierwszy wrześniowy weekend. Dla tych, którzy dalej będą czuć głód produkcji o narkotykowym biznesie i walkach karteli, przygotowaliśmy kilka propozycji. I to dużo mocniejszych, bo pozbawionych hollywoodzkiej fikcji, filmów dokumentalnych.O zmarłych podobno nie mówi się źle. Innego zdania są jednak ludzie, którzy mieli okazję spotkać się z Pablo Escobarem w prawdziwym życiuDwuodcinkowy dokument zawiera szczere odpowiedzi na pytanie, jaki naprawdę był Pablo Escobar i jak jego dziedzictwo wpłynęło na współczesną Kolumbię.Według badań 90 procent amerykańskich dolarów nosi ślady kokainy. To oczywiste, że chętnych na udział w grze, w której stawką są tak wielkie pieniądze, jest wielu. Dlatego kiedy Pablo umiera, na miejscu króla kokainy, pojawia się nowy gracz. A dokładniej 4 nowych baronów – członków kartelu Cali. W przeciwieństwie do Escobara, bracia Orejuela unikali rozgłosu. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak działają kartele, warto zobaczyć:Film, w którym Kokainowi Kowboje opowiadają swoją wersję narkotykowych wojen w Miami. Bez ogródek mówią o tym, jak sprawili, że słoneczne miasto na Florydzie stało się amerykańską stolicą narkotyków, morderstw i pieniędzy. Ich historie zilustrowane są niepublikowanymi wcześniej materiałami. Wszystko to z perspektywy samych dealerów, przemytników i członków gangu.Square Grouper to nazwa paczek z marihuaną wyrzucanych z pokładu samolotów do oceanu u wybrzeży Florydy. Dokument pokazuje trzy powiązane ze sobą historie o przemycie narkotyków w latach 70. i 80. W przeciwieństwie do brutalnych gangsterów handlujących kokainą, przemytnicy marihuany są bardziej wyluzowani i stronią od przemocy.Innym znanym ośrodkiem narkobiznesu jest granica USA z Meksykiem. Ten nominowany do Oscara i nagrodzony trzema Emmy dokument pokazuje, co dzieje się w momencie, gdy przez nieudolność władzy, meksykańskie grupy samoobrony biorą sprawę walki z kartelami we własne ręce. Okazuje się, że narkotykowe laboratorium znie było wymyślone przez scenarzystów. Dokument nie pozostawia widzowi żadnych złudzeń i pokazuje świat narkotyków dokładnie takim, jakim jest.Bez obaw! Uzależnienie od filmów jest w pełni legalne, a same produkcje łatwo dostępne – wszystkie można znaleźć na platformie Netflix.Trailer 3. sezonudostępny jest tutaj