Hity festiwali i Samuel Fuller na 8. American Film Festival

Ujawniamy pierwsze szczegóły dotyczące zbliżającego się wielkimi krokamil (). W programie głośne premiery najważniejszych festiwali oraz retrospektywa jednego z najbardziej niepokornych amerykańskich reżyserów – Samuela Fullera Pierwszym z tytułów jest znakomicie przyjęty podczas festiwalu w Cannes(2017) Bena Robertem Pattinsonem , podążającym za przykładem Kristen Stewart w arthouseowe kroki. To brutalna opowieść o destrukcyjnej braterskiej miłości rozgrywającą się w nowojorskim przestępczym półświatku. Film znalazł się konkursie głównym canneńskiego festiwalu, gdzie zachwycili się nim krytycy, a rola Pattinsona z miejsca została nazwana najlepszą w jego dorobku. Widzowie 8. AFF jako pierwsi w Polsce będą mogli to zweryfikować.Równie ciekawie zapowiada się polska premiera(2017) Lynne Ramsay . To mroczny thriller opowiadający o ex-agencie FBI, który w prywatnej wendecie poszukuje odkupienia za grzechy z przeszłości. Tym razem brytyjska reżyserka pamiętnegoobsadziła w głównej roli wybitnego Joaquina Phoenixa . Efekt ich współpracy zachwycił canneńskich jurorów pod przewodnictwem Pedro Almodóvara . Obraz dostał nagrodę za najlepszy scenariusz, a Joaquin Phoenix został uznany za najlepszego aktora festiwalu, tym samym wywołując wypieki na twarzy u wszelkiej maści oscarowych spekulantów.Ukoronowaniem tegorocznego AFF będzie retrospektywa Samuela Fullera – twórcy takich klasyków filmu noir jak(1963) i(1964). Ten znany z szorstkiego obycia bezkompromisowy artysta wciąż pozostaje mistrzem wielu współczesnych magów kina, w tym Martina Scorsesego Quentina Tarantino czy Jima Jarmuscha . W ramach jego retrospektywy pokażemy siedem filmów, w tym poświecony artyście dokument(2013), którego autorką jest córka reżysera – Samantha Fuller Ogłoszenie programu festiwalu w środę 11.10.2017 o godz. 12:00 na americanfilmfestival.pl Internetowa sprzedaż karnetów od 12.09.2017 od godz. 12:00.