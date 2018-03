Hope County FM wystartowało na Spotify

Wszyscy fani serii gier "Far Cry" mogą rozpocząć swoją przygodę z jej najnowszą, piątą odsłoną już od dzisiaj, choć premiera tego tytułu zaplanowana jest na 27 marca. Wszystko to, dzięki rozpoczęciu nadawania Hope County FM – stacji, której można słuchać za pośrednictwem platformy Spotify.Audycje, które będą publikowane dwa razy w tygodniu, to historie mieszkańców Hope County, opowieści o Montanie, która jest miejscem akcjioraz wywiady ze znanymi twórcami polskiego Youtubea – AdBusterem i Rojsonem, a także specjalistą od sztuki przetrwania – Konstantym Młynarczykiem. Poszczególne programy będą okraszone dużą dawką energetycznej, amerykańskiej muzyki, która na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom gitarowych i elektronicznych brzmień. Dodatkowo, na specjalnie stworzonej stroniebędzie możliwość zdobycia czterech zestawów PlayStation 4 Pro wraz z grą, uzupełnionych o unikatowe gadżety oraz egzemplarze wyjątkowej Księgi Josepha Seeda. Jest to manifest, który przybliży graczom historię głównego antybohatera z najnowszej odsłony serii.Radia możecie posłuchać udając się pod ten adres: