Hugh Jackman o przejściu Wolverine'a do uniwersum Marvela

Wieści o możliwym połączeniu wytwórni Disney i Fox generują kolejne plotki. Ostatnio w internecie gruchnęło, że skutkiem tego będzie powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a - tym razem w barwach kinowego uniwersum Marvela. Głos w sprawie zabrał sam zainteresowany., powiedział aktor., dodał gwiazdor.Wygląda na to, że Jackman trzyma się swojej decyzji o odwieszeniu pazurów do szafy. A Wy chcielibyście, żeby jednak powrócił do roli Logana i spotkał się z Avengers?