Getty Images © Michael Loccisano



) napisze i wyreżyseruje dramat. Jego gwiazdami będą Marisa Tomei oraz Isabelle Huppert Dla Amerykanina będzie to pierwszy europejski projekt. To opowieść o wielopokoleniowej rodzinie, która zmaga się z konsekwencjami pewnego dramatycznego wydarzenia podczas wakacji w Portugalii.W obsadzie są również Greg Kinnear oraz Jeremie Renier . Produkuje Said Ben Said