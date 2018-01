I znów "Gambit" traci reżysera

Wydawało się, że tym razem już się uda. Została już przecież wyznaczona data premiery. Mówiło się, że wkrótce rozpoczną się zdjęcia. A jednakznów jest w opałach. Po raz kolejny projekt został porzucony przez reżysera. Gore Verbinski rozstał się ponoć z producentami w przyjacielskiej atmosferze. Według portalu Deadline powodem jego odejścia był brak możliwości skoordynowania grafików prac, ponieważ reżyser pracuje również nad innymi projektami. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Verbinski dostał angaż jesienią ubiegłego roku. Wcześniej studio ponad rok próbowało znaleźć reżysera po tym, jak w sierpniu 2016 roku zrezygnował z Doug Liman . On również odszedł, ponieważ prace nad projektem przeciągały się w nieskończoność. Nie był też pierwszy reżyserem widowiska. Przed nim projekt znajdował się w rękach Ruperta Wyatta Ekranizacja komiksu Marvela przedstawi wydarzenia, które doprowadziły do "przemiany" bohatera w sławnego Gambita. Jest on stosunkowo młodą postacią w komiksowym świecie Marvela. Po raz pierwszy pojawił się w 1990 roku w zeszycie "Uncanny X-Men" nr 14. Remy Etienne LeBeau pochodzi z Nowego Orleanu i jest bardzo dumny ze swojego dziedzictwa. Porwany ze szpitala, był wychowany przez klan LeBeau, którego członkowie wierzyli, że jest dzieckiem z proroctw zapowiadającym zjednoczenie gildii złodziei i zabójców. Na ślubie z wnuczką przywódcy gildii zabójców został wyzwany na pojedynek przez brata swojej żony. Zabił go, za co został wygnany. Tak rozpoczęły się jego wojaże po świecie, podczas których spotkał Storm i trafił do X-Menów.Premierawyznaczona jest Walentynki 2019 roku. Gwiazdą pozostaje niezmiennie Channing Tatum