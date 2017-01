IFFR Live w dniach 28 – 29 stycznia we Wrocławiu

IFFR Live to przegląd, który ekipa Nowych Horyzontów kocha najbardziej. W dniach 28 – 29 stycznia już trzeci raz obejrzeć będzie można we Wrocławiu filmy z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie, które dosłownie poszerzają horyzonty. To szansa na #bycietambedactu dla wszystkich, którzy kochają zobaczyć coś innego niż wszyscy. To festiwal, z którego najwięcej filmowych perełek przywozi się później na letnie Nowe Horyzonty.Filmy pokazywane są premierowo. Wyboru dokonali selekcjonerzy festiwalu, którym warto zaufać. Po seansach odbywają się spotkania z twórcami, które będą transmitowane do kina. Używając #livecinema na Twitterze można uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania siedzącym na kanapach w Rotterdamie gościom. Z poprzednich edycji wiadomo, że tweety z Kina Nowe Horyzonty są jednymi z najchętniej wybieranych.W sobotę o 16.00 do zobaczenia Charlotte Sieling , czyli autorki odcinków takich amerykańskich hitów serialowych, jak. W krążącym w tej chwili po najważniejszych skandynawskich festiwalach filmowych tytule, uznany artysta zmuszony jest spotkać się ze swoim porzuconym synem, który okazuje się równie zdolny, jak on. Chłopak szybko ogrzewa się w świetle jupiterów i odciąga uwagę od dokonań ojca. Między mężczyznami dochodzi do rywalizacji, utrwalającej bardzo specyficzną i silną więź.W niedzielnym programie znalazły się dwa filmy. O 16.00 rozpocznie się seans Stephana Strekera . Spotkamy się w nim z 18-letnią Zahirą, która jest silnie związana z tradycją wyznawaną przez bliskich, dopóki ci nie proszą jej, by wyszła za jednego z proponowanych przez nich kandydatów. Rozdarta między zwyczajami rodzinnymi a zachodnim stylem życia, młoda dziewczyna zwraca się o pomoc do swojego brata i powiernika Amira.Na zakończenie niedzielny seans o 20.00. Johannesa Nyholma rozczuli Was i uwrażliwi. To “(…)– to opinia Johna DeFore’a z „The Hollywood Reporter”. W pełnometrażowym debiucie poznacie Rikarda, którego życie uprzykrza uciążliwa, widoczna dla wszystkich choroba. Chłopak ma jednak marzenie spotkać się ze swoją dawno niewidzianą matką, która ma dowiedzieć się o istnieniu Rikarda dzięki jego znakomitej grze w petance.